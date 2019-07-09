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Искусство дипломатии: Макей встретился с Кентом - обсуждали "двустороннюю повестку"
Источник материала: Партизан
10 июля глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом.
Из сообщения пресс-службы МИД абсолютно непонятно, ни зачем встречались, ни что обсуждали чиновники.
"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений", -
О визите в Минск американского чиновника накануне сообщило представительство США в Беларуси. Во вторник он возложил цветы к памятнику Максима Богдановича.
Однако ни в представительстве США, ни в МИД ничего не сообщили ни о цели визита Джорджа Кента, ни о планируемых встречах.
Напомним, в последнее время стороны все чаще говорят об обмене послами, однако официально об этом не заявляется.
Данный визит Кента - уже второй в этом году. Ранее он был в Минске в марте. Тогда Кент заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".
Тем не менее в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении белорусских чиновников, которых подозревают в причастности к исчезновению оппозиционных политиков.
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10 июля глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом.
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