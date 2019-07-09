ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусство дипломатии: Макей встретился с Кентом - обсуждали "двустороннюю повестку"

10.07.2019 13:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 июля глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом.

Из сообщения пресс-службы МИД абсолютно непонятно, ни зачем встречались, ни что обсуждали чиновники.



"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД об этой встрече.

О визите в Минск американского чиновника накануне сообщило представительство США в Беларуси. Во вторник он возложил цветы к памятнику Максима Богдановича.

Однако ни в представительстве США, ни в МИД ничего не сообщили ни о цели визита Джорджа Кента, ни о планируемых встречах.

Напомним, в последнее время стороны все чаще говорят об обмене послами, однако официально об этом не заявляется.

Данный визит Кента - уже второй в этом году. Ранее он был в Минске в марте. Тогда Кент заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".


Тем не менее в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении белорусских чиновников, которых подозревают в причастности к исчезновению оппозиционных политиков. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июля глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вдарим рок! Во время УЗИ родители увидели необычный жест своей малышки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика