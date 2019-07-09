Шок! В Чаусах после допроса в милиции повесился работник хлебозавода

сообщает Телеграм-канал Nexta. Мужчина повесился,Телеграм-канал Nexta.





4 июля на предприятии погибла рабочая . Она была смертельно травмирована тестомесильной машиной. Дело в том, что у этой трагедии была серьёзная предыстория:. Она была смертельно травмирована тестомесильной машиной.













По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в ходе которого мужчину допрашивали - именно он занимался техническим обслуживанием смертоносного устройства.





Что именно произошло во время допроса, что это привело мужчину к самоубийству, не сообщается. Да и теперь вряд ли мы узнаем.