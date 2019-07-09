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Шок! В Чаусах после допроса в милиции повесился работник хлебозавода
Источник материала: Партизан
В городе Чаусы Могилёвской области новая трагедия покончил с собой 42-летний мастер хлебозавода, принадлежащего местному райпо.
Мужчина повесился,
Дело в том, что у этой трагедии была серьёзная предыстория:
По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в ходе которого мужчину допрашивали - именно он занимался техническим обслуживанием смертоносного устройства.
Что именно произошло во время допроса, что это привело мужчину к самоубийству, не сообщается. Да и теперь вряд ли мы узнаем.
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В городе Чаусы Могилёвской области новая трагедия покончил с собой 42-летний мастер хлебозавода, принадлежащего местному райпо.
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