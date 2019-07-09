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Шок! В Чаусах после допроса в милиции повесился работник хлебозавода

10.07.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Чаусы Могилёвской области новая трагедия покончил с собой 42-летний мастер хлебозавода, принадлежащего местному райпо.

Мужчина повесился, сообщает Телеграм-канал Nexta.

Дело в том, что у этой трагедии была серьёзная предыстория: 4 июля на предприятии погибла рабочая. Она была смертельно травмирована тестомесильной машиной. 



По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в ходе которого мужчину допрашивали - именно он занимался техническим обслуживанием смертоносного устройства.

Что именно произошло во время допроса, что это привело мужчину к самоубийству, не сообщается. Да и теперь вряд ли мы узнаем.
 
 
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В городе Чаусы Могилёвской области новая трагедия покончил с собой 42-летний мастер хлебозавода, принадлежащего местному райпо.
 
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