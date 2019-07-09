У Кремля арестовали участников акции против преследования крымских татар

Дождь . Семеро человек задержаны, остальные разошлись, передает





Участники акции держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.





Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде РФ.





В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир».