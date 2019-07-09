|
У Кремля арестовали участников акции против преследования крымских татар
Источник материала: Партизан
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь в Москве с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
Семеро человек задержаны, остальные разошлись, передает
Участники акции держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.
Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде РФ.
В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь в Москве с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)