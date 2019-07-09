Ограбление: мужчина пришел в магазин с пистолетом-зажигалкой и унес 4 бутылки спиртного









Однако продавщица заметила, что оружие ненастоящее. Она сказала, что не боится нападающего и предупредила, что если мужчина не уберет «пистолет», то вызовет милицию.





Убегая, он забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля. В это время недалеко от магазина находился его 28-летний товарищ и следил, чтобы никто не зашел в здание.





Оба подозреваемых были оперативно задержаны сотрудниками милиции в одном из дворов недалеко от места происшествия.



