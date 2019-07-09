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Ограбление: мужчина пришел в магазин с пистолетом-зажигалкой и унес 4 бутылки спиртного
Источник материала: Партизан
Вечером 9 июля 22-летний пьяный житель Гомельской области в маске зашел в один из магазинов Лельчиц и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть товарами.
Однако продавщица заметила, что оружие ненастоящее. Она сказала, что не боится нападающего и предупредила, что если мужчина не уберет «пистолет», то вызовет милицию.
Убегая, он забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля. В это время недалеко от магазина находился его 28-летний товарищ и следил, чтобы никто не зашел в здание.
Оба подозреваемых были оперативно задержаны сотрудниками милиции в одном из дворов недалеко от места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь,
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Вечером 9 июля 22-летний пьяный житель Гомельской области в маске зашел в один из магазинов Лельчиц и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, пытался...
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