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Выставка писем политзаключенных пройдет в Минске в день рождения Олега Сенцова

10.07.2019 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 и 14 июля в Минске пройдут мероприятия солидарности, приуроченные к дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Уже более пяти лет он сидит в российской колонии и признан политическим заключённым многими правозащитными организациями мира. Олег Сенцов стал символом всех украинцев, которые находятся в местах лишения свободы в России. Но сам он всегда настаивал — не забывайте остальных политзаключенных. 

В день рождения Олега организаторы выставки в Минске хотят поговорить не только и не столько о нём, но использовать этот повод для поддержки всех несправедливо осужденных в России и Беларуси.

13 июля в 18:00 в пространстве ОК16 (ул. Октябрьская, 16) откроется выставка одного дня «Письмо в клеточку». На выставке можно будет почитать письма бывших и нынешних политзаключенных, узнать больше об их делах, а также написать им письмо или открытку. В 19:00 состоится дискуссия бывших политзаключенных Павла Виноградова и Марии Алехиной о жизни и поддержке в неволе.

Павел Виноградов — беларусский активист, его задерживали 19 раз. Всего Виноградов отбыл за решеткой Окрестина более 200 дней.

Мария Алехина, бывшая участница Pussy Riot. В 2012 была осуждена на два года за панк-молебен в церкви.

14 июля в пространстве Другі паверх (пр. Машерова, 9, корп.8, второй этаж) организаторы предлагают посмотреть документальный фильм, снятый украинскими журналистами hromadske.ua «Этапом через пол-земли». 

После фильма состоится небольшая дискуссия и рассказ о том, как писать письма политзаключенным. На мероприятии также можно будет подписать письмо или открытку, и приобрести книжки Олега Сенцова.
 
Теги: Минск
 
 
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13 и 14 июля в Минске пройдут мероприятия солидарности, приуроченные к дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова.
 
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