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Лукашенко снова раздал генеральские погоны
Источник материала: Партизан
Лукашенко вручил в своей резиденции во Дворце независимости генеральские погоны офицерам.
архивное фото
Генерал-майорами стали:
- начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско,
- начальник управления СК по Могилевской области Андрей Лис,
- первый замкомандующего внутренними войсками МВД - начальник штаба Игорь Бурмистров,
- начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Васильев.
Лукашенко также вручил погоны генерал-майора и представителям министерства обороны и МЧС:
- начальнику 72-го гвардейского ОУЦ Вооруженных Сил Владиславу Будику,
- помощнику министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальнику главного управления идеологической работы Минобороны Леониду Касинскому,
- начальнику связи Вооруженных Сил - начальнику управления связи Генештаба Олегу Мищенко,
- замминистру по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.
Помимо этого Лукашенко наградил специальными благодарственными листами.лучших выпускников высших военных учебных заведений.
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Лукашенко вручил в своей резиденции во Дворце независимости генеральские погоны офицерам.
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