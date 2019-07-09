Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку

Источник материала: Аргументы и факты

Банки постоянно работают над повышением защиты платежей по банковским картам и совершенствуют меры противодействия мошенникам. Тем не менее, рассчитывать на одни только финансовые организации не стоит — безопасность карточки, и денег на ней, зависит, в том числе, и от ее владельца. И есть ситуации, когда владелец должен немедленно блокировать свою карточку. Рассказываем о них.

Ваш пин-код узнал кто-то, кроме вас

Пин-код — один из важнейших элементов безопасности карты, которым вы подтверждаете совершение платежных операций (например, покупку в магазине или снятие наличных в банкомате), говорит пресс-секретарь одной из платежных систем «Мир» Елена Бочарова.

Его нельзя сообщать никому, включая сотрудников банка, а также хранить рядом с картой.

«Пин-код нельзя разглашать даже жене и самым близким родственникам. Технология банковских карт подразумевает, что если при проведении операции была предъявлена карта и введен пин-код, то такая операция считается выполненной владельцем карты», — предупреждает руководитель студии информационных технологий PE STUDIO Евгений Рыбалкин.

Если вы опрометчиво назвали пин-код от карточки третьему лицу, или уверены, что третье лицо подсмотрело, как вы вводили секретную комбинацию цифр на банкомате, карту нужно менять.

Данные карты узнал кто-то, кроме вас

Помимо пин-кода к конфиденциальной информации относятся и данные банковской карты. Срок ее службы, CVC-код (трехзначный код на внутренней стороне карточке). Номер карты и данные о ее владельце не дают сделать какие-либо действия с картой. А вот наличие срока действия уже позволяют выполнять некоторые покупки в интернете, отмечает Рыбалкин.

«Чем больше реквизитов карты имеет на руках мошенник, тем проще ему будет получить доступ к средствам, хранящимся на банковской карте. Помните, что данные о банковской карте (по телефону, на сайтах вне страницы оплаты и т.п.) запрашивают только мошенники!», — предупреждает Бочарова.

По словам эксперта отдела консалтинга Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Александра Морковчина, злоумышленник может прикинуться работником банка, сообщить о неких «подозрительных операциях» и как бы между делом спросить данные карточки. В таком случае карту придется менять.

Запомните: для перевода денег, достаточно только номера карточки получателя (а иногда и только его номера мобильного телефона).

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Пришло смс-сообщение с кодом

Чтобы обезопасить покупки и другие операции клиентов в интернете, платежные системы и банки придумали дополнительный способ защиты — одноразовый код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.

Если ваш банк прислал такое сообщение, а вы никак операций не совершали, это сигнал того, что аферисты завладели данными карты и пытаются украсть деньги. Немедленно свяжитесь с банком, заблокируйте карту, закажите перевыпуск (сделать это можно, позвонив на горячую линию финансовой организации или в специальном чате в мобильном приложении).

Вы ввели данные на непроверенном сайте

Мошенники постоянно совершенствуют схемы для кражи данных чужих банковских карт. Одна из неочевидных схем — «липовые» сайты. Это могут быть интернет-магазин ил агрегаторы для продажи билетов на самолет, словом, все, что угодно, где может потребоваться ввод данных карточки.

«Перед вводом данных своей карты на сайте обязательно проверьте, безопасно ли соединение: в адресной строке рядом со ссылкой (начинающейся с http://) всегда должна стоять иконка замка, подтверждающая, что соединение защищено. Если значка замка нет — высок риск, что операция оплаты небезопасна. Выбирайте сайт известной и проверенной организации или заведите специальную карту для оплаты в интернете, на которой будет лежать немного денег», — подсказывает Бочарова.

Вы потеряли карту

Знать данные банковской карты должен только ее держатель. В противном случае она считается скомпрометированной. Если деньги со счета пропадут, а банк узнает, что владелец не держал данные карточки в тайне, финансовая организация откажет в компенсации похищенной суммы.

Если вы потеряли карточку, а ее кто-то нашел и хочет ее вернуть, кредитку все равно лучше перевыпустить. Даже если нашедший руководствуется исключительно добрыми побуждениями и не собирается красть ваши деньги, для банка ваша карта все равно считается скомпрометированной.

Разумеется, в случае потери нужно немедленно блокировать карту с бесконтактной оплатой. У каждой платежной системы есть свой лимит на бесконтактные покупки (без ввода пин-кода) — от 10 до 50 рублей. Если карту не заблокировать, завладевшие ей злоумышленники смогут без проблем совершать покупки с ее помощью.

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Вы отдали карту постороннему

Если побывала в руках у постороннего человека вне вашего поля зрения, ее данные тоже могут стать чужим достоянием.

«Такое может произойти в кафе и ресторанах. Хоть сейчас практически везде банковский терминал приносят клиенту к столику, бывает, что официант просит карту „пробить на кассе“. Лучше всего или пройти с картой к кассе, или отказаться от оплаты картой и заплатить наличными. Некоторые нечистые на руку официанты могут сфотографировать вашу карту и воспользоваться этими данными при покупках в интернет-магазинах», — предупреждает Рыбалкин.

Если карту захватил банкомат

У банкоматов, как у любых технических средств, случаются сбои. Бывает, что они приходятся как раз на моменты, когда услугами терминала решил воспользоваться клиент банка. Очень часто банкоматы «заглатывают» карту.

«Как правило, такие карты в процессе инкассации доставляются в отделение банка, однако они проходят через несколько рук, вследствие чего пользоваться такими картами уже небезопасно», — объясняет Морковчин.