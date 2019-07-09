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Зачем бизнесмену принимать на работу людей с инвалидностью?

10.07.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Зачем бизнесмену принимать на работу людей с инвалидностью?
РАБОТА TUT.BY

Принимая их на работу, у предпринимателя появляется возможность привлечь новых клиентов, приобрести замотивированных сотрудников и получить новый источник творчества и инноваций.

Яркий пример сочетания помощи людям с инвалидностью и удачного бизнес-решения - это проект «Кастрычніцкая: усё ўключана | усе ўключаныя». Его инициатором является Галерея современного искусства «Ў». Проект стартовал всего полгода назад, но уже объединил многие бизнесы на Октябрьской улице. С помощью проекта организаторы хотят создать пространство равных возможностей для людей разных социальных групп: от возрастных людей до людей с разной степенью инвалидности. Популярные среди минчан и гостей столицы заведения (Галерея современного искусства «Ў», «Ў» бар, MobyDick, MonkeyFood, Хулиган, Enzo, WillingHotel, Simple, Underdog и др.) создают площадку, где не будет существовать дискриминации при трудоустройстве, проведении досуга, получении образования. Как создается территория равных возможностей рассказала директор Галереи современного искусства «Ў» Валентина КИСЕЛЕВА:

Зачем бизнесмену принимать на работу людей с инвалидностью?
- Идея проекта родилась вместе с переездом Галереи современного искусства «Ў» на улицу Октябрьскую в 2018 г. Мы поставили цель создать безбарьерную среду, где каждый человек сможет приобщиться к искусству. Для начала мы оборудовали пространство подъемниками. Следующим шагом стал прием на работу людей с инвалидностью. Сильную поддержку мы получаем от нашего партнёра ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Благодаря им, например, Кирилл Борисов, будучи колясочником, проводит потрясающие экскурсии у нас в галерее. Второй пример – это Паша Корончик. Он, имея особенности опорно-двигательного аппарата, строго следит за порядком в галерее на должности смотрителя зала.

Сейчас мы объединяем этой инициативой «соседей» на Октябрьской улице. Мы проводили ворк-шопы и тренинги с привлечением людей с инвалидностью для улучшения существующей ситуации. Как результат, сейчас мы все вместе разрабатываем альтернативные виды меню (например, на планшетах с возможностью прослушивания и на печатных версиях с шрифтом Брайля). Многие готовы рассмотреть установку специального оборудования для беспрепятственного перемещения.

Директор по развитию Галереи современного искусства «Ў» Ольга ОПОЛЬКО отметила, что повышение уровня инклюзии принесло самые неожиданные результаты:

Зачем бизнесмену принимать на работу людей с инвалидностью?
- Улица Октябрьская давно стала отдельным островом в столице. Теперь же этот остров объединен ещё одной идеей – созданием территории по-настоящему равных возможностей. Мы уже привлекли новую аудиторию в лице более взрослого поколения, получили дополнительное освещение в СМИ. Большое количество творческой молодежи из разных социальных групп нашли здесь возможности для самовыражения и реализации своего потенциала. Например, в рамках выставки «Бязмежнiкі» можно было увидеть коллекции работ творцов Дома-интерната №2 г. Минска и Дома-интерната №4 г. Минска. Все они по-разному описывают собственную деятельность, по-разному называют своё искусство (аутсайдер-арт, девиантное искусство) и выставляют свои работы. Одним из самых поразительных фактов для нас стало то, что люди с инвалидностью мотивированы к работе. Иногда их запал работать и развиваться больше, чем у других кандидатов. Наш Паша просто пришел к нам на выставку слушать экскурсию, которую проводил Кирилл Борисов. Паша так воодушевился выставкой, экскурсией и атмосферой галереи, что буквально подбежал к Валентине с просьбами взять его на работу. Кем угодно. На любую должность. Он захотел вырваться из рутины своей жизни. Елена Титова, председатель ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», предложила галерее стать площадкой по адаптации к трудоустройству людей с инвалидностью. Первый год работы Паши поддерживается Министерством труда. Он горит желанием работать, развиваться и быть нужным. Паша погружается в каждую выставку. И Паша действительно нам нужен. Ведь он заинтересованный и ответственный сотрудник!

Проект ещё совсем молодой и только набирает обороты. Но уже сейчас сотрудники Галереи современного искусства «Ў» строят планы по расширению границ. Ольга Ополько рассказала о замыслах и идеях на ближайшее будущее:

И это только начало. До конца июля мы совместно с нашими партнёрами ОО «БелАПДИиМИ» планируем встречу с сотрудниками ГАИ, чтобы обсудить возможность увеличения количества пешеходных переходов и их оборудование контрастной рельефной плиткой, звуковым сигналом и всем остальным, необходимым для комфортного ориентирования и перемещения. Мы используем все доступные инструменты – ведем страницы в Instagram, Facebook и Вконтакте, расклеиваем афиши. Например, мы предложили нашему Павлу стать блогером. Он подробно и с большим интересом изучает каждую выставку, которая проходит в нашей галерее. У него есть возможность развить талант писать об искусстве на другом, более понятом и не менее интересном языке! В этом году мы участвуем в конкурсе «Премия HR-бренд» в номинации «Равные возможности».

В рамках конкурса «Премия HR-бренд» учреждена специальная номинация «Равные возможности». Награда вручается работодателю, который нанимает людей с инвалидностью, обучает их и помогает им адаптироваться в коллективе. Проекты-победители прошлых лет:
2015 г. Компания «Гипермаркет услуг 124».
2016 г. Отель Ренессанс-Минск. Проект: «Я не солнце, я – огонь!»
2017 г. Индивидуальный предприниматель Александр Макарчук. Проект: IT Sova.com
2018 г. ООО «Либретик групп» (ТС «Соседи»). Проект: «Тихие кассы»

Организатор конкурса «Премия HR-бренд» - РАБОТА.TUT.BY при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Офиса по правам людей с инвалидностью. Интеллектуальный партнер премии – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Само название этой номинации транслирует идею нашего проекта. Мы уверены, что участие в этом конкурсе привлечет к нам внимание общественности и поможет в продвижении Галереи современного искусства «Ў» и улицы Октябрьской.

Так зачем же предпринимателям принимать на работу людей с инвалидностью и адаптировать свой бизнес для всех? Отвечает на вопрос Валентина КИСЕЛЁВА:

Во-первых, вы расширите границы своего бизнеса, приобретете новых клиентов, привлечете внимание СМИ и общественности, получите мотивированных сотрудников. Такие люди желают и могут работать. Они хотят выйти из дома, свободно перемещаться, писать музыку и картины, отдыхать в барах. Новый опыт поможет вам раскрыть свой потенциал. Во-вторых, вы сами будете наполняться новой энергией. Глядя на огонь в глазах ваших сотрудников, как они каждый день растут и с инициативой поддерживают ваши идеи, вы просто не сможете стоять на месте. Вы получите мощный эмоциональный заряд, когда дадите возможность другим людям работать вместе с вами. Предоставляя равные возможности для разных людей, вы многократно увеличиваете возможности для роста вашего дела.

Перевод иностранных слов: МобиДик, МанкиФуд, Энзо, ВиллингХотел, Симпл, Андердог.

 
Теги: Минск
 
 
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