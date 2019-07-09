На фестивале Vulica Brasil опять раскрасят минские здания. Где будут граффити?

Источник материала: KYKY

В Минске в пятый раз пройдет фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Ребята, которые рисовали на зданиях улицы Октябрьской, вернутся и сделают это снова. Рассказываем о подробностях предстоящего феста.

Vulica Brasil начнется с 29 июля, а закончится 11 августа. В этом году организаторы расширят географические горизонты: помимо молодых художников Беларуси и Бразилии, в Минск приедут мастера из других зарубежных стран. Сейчас точно известно, что близнецы Osgemeos сделают одну остановку своего мирового арт-турне в беларуской столице.

Участникам феста покажут, как создаются муралы, скульптуры, граффити. Все это подадут под соусом экологии и устойчивого развития – так, чтобы оставить после себя как можно меньше мусора. Завершится Vulica Brasil шествием барабанного оркестра батукады: с 9 августа начнутся репетиции. В последний день, 11 августа, беларусам предлагают устроить посиделки на террасе бара и попеть самбу.

Присоединиться к фестивалю можно бесплатно, но кое-где потребуется регистрация. Все подробности рекомендуем узнать здесь и здесь .

Фото обложки: @vulicabrasil.