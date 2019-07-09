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Клиент МТБанка пожаловался, что по отпечатку пальца в приложении попал в чужой аккаунт

10.07.2019 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы заметили серьезную уязвимость в работе приложения МТБанка. Одна из клиенток рассказала, как пыталась по отпечатку пальца зайти в программу, но попала в чужой аккаунт. Об этом сообщает TUT.by.

Женщина добавила, что после того, как случайно зашла в чужой профиль, она могла выполнять любые операции с картой, как со своей собственной. Но вовремя поняла, что произошла ошибка. Авторизоваться под своим аккаунтом по тому же отпечатку получилось с четвертой попытки.

Журналисты TUT.by обратились в банк за комментарием. Там ответили, что ситуация полностью под контролем, а подобные случаи единичны. Однако работу интернет- и мобильного банка все-таки прекратили, а возобновили только сегодня. Клиентов уверили, что меры безопасности усилили еще больше. 

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Беларусы заметили серьезную уязвимость в работе приложения МТБанка. Одна из клиенток рассказала, как пыталась по отпечатку пальца зайти в программу, но попала в...
 
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