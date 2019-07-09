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Кому и сколько должен Евроторг? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Кроме того, инвесторам раскрыли финансовое состояние компании, сообщает TUT.BY. По данным проспекта эмиссии, представленной инвесторам, общий долг компании составляет $573 млн. Половина суммы долга приходится на Евробонды, выпущенные в 2017 году и размещенные на Ирландской фондовой бирже. В числе основных держателей долга также
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По данным проспекта эмиссии, представленной инвесторам, общий долг компании составляет $573 млн
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