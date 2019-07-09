Парикмахеры, библиотекари, врачи: топ самых низких зарплат мая 2019 года

Источник материала: Myfin



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По данным Белстата самые низкие показатели заработной платы в мае 2019 года наблюдались у работников парикмахерских и салонов красоты. Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата этих работников в мае 2019 года составила всего 582,2 белорусских рубля.

На втором месте грустного рейтинга по уровню зарплат находятся работники библиотек, архивов и прочей деятельности в области культуры: в среднем за месяц они получили 590,4 белорусских рубля.