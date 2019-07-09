Instagram будет защищать пользователей от онлайн-буллинга

Источник материала: Ежедневник



фото: rbc.ru

Соцсеть анонсировала новинки, которые помогут бороться с агрессивным поведением в онлайне.

Как сообщается в блоге компании, посты начнут проходить через фильтр, который будет определять настроение комментария перед его отправкой и предупреждать пользователя о возможной реакции адресата, пишет РБК . Согласно замыслу разработчиков, это даст комментаторам возможность задуматься над тем, что они написали, и, возможно, отменить публикацию.

Компания сообщает, что во время внутренних тестов алгоритм «побуждал» участников передумать, однако никакой конкретной статистики не приводится. Впрочем, разработчики признают, что «это всего лишь первые шаги на длинном пути».

Вторая функция, анонсированная вместе с защитным алгоритмом, предполагает возможность скрывать неприятные комментарии без уведомления обидчика. В таком случае высказывания останутся видны только авторам. Так Instagram намерен предупреждать конфликты, особенно в случаях, когда пользователи знакомы в реальной жизни. Тесты по скрытию комментариев планируется начать в ближайшее время.