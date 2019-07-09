В Беларуси будут судить 40-летнего педофила за распространение детской порнографии в России и других странах

Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении педофила, который за еду и деньги покупал малолетних девочек для сексуальной эксплуатации и изготовления порнографии, ролики продавались в Германию, Испанию, Россию и государства Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и двух женщин, обвиняемых в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году житель Минска предложил двум женщинам из Новополоцка, с которыми познакомился годом ранее, предоставлять своих дочерей (2011 и 2013 года рождения) для использования в изготовлении порнографии. За это он платил матерям деньгами и продуктами питания. Видео продавал в интернете за криптовалюту.

Кроме того выяснилось, что в июне 2016 года обвиняемый за вознаграждение продавал детей в сексуальное рабство жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь.

Всего в течение трех лет мужчина изготовил несколько десятков видеороликов с участием детей.

В ходе расследования также установлено, что обвиняемый причастен и к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении еще трех несовершеннолетних девочек.

Выйти на злоумышленника удалось, благодаря тому, что в июне 2018 года из России в правоохранительные органы Беларуси поступила информация о предположительном нахождении в республике лица, причастного к распространению порнографических материалов.

В рамках расследования изъята компьютерная техника и цифровые носители, которыми пользовался обвиняемый. Изучено более 2 Тб информации, часть из которой содержалась в зашифрованных криптоконтейнерах.

"Проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела ответы на просьбы об оказании правовой помощи, ранее направленные в США, Россию и Украину с целью установления всех обстоятельств совершения противоправных действий", - рассказали в СК.

По результатам расследования установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина, ему предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Матерям малолетних девочек предъявлено обвинение в торговле людьми, а также пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних.

Ко всем троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.