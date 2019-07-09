Секс – спасение для метеозависимых. Рассказываем, чем еще можно облегчить головную боль

Источник материала: Интерфакс

Перепады погоды – это всегда стресс. То не знаешь, что еще сделать, чтобы не перегреться, то приходится лезть за осенней курткой. И если у вас это единственная проблема, связанная с резкими изменениями температуры и атмосферного давления, то вы счастливый человек. Есть категория людей, как правило, в возрасте 30+, для которых все природные катаклизмы – это сильная головная боль и плохое самочувствие в целом. Причем начинаются недомогания за пару дней до погодных изменений. Interfax.by разбирался, как облегчить страдания, кто в "группе риска" и какие еще могут быть причины мигрени.

Почему возникает головная боль и кто ей подвержен

Первоочередной причиной головной боли является проблема с сосудами, а также "скачки" атмосферного давления, повышенная влажность, "засуха" . Больше всего проблемам в отношениях с погодой подвержены люди, которые находятся в постоянном стрессе, переутомлены, кто ведет малоподвижный образ жизни, ест нездоровую пищу и пьет много кофе. Также метеочувствительность усугубляется с возрастом.

Профилактика

Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, поэтому даже если погода никак не отражается на вашем самочувствии, добавьте в свою рутину несколько простых правил:

Старайтесь качественно спать ;

; Больше двигайтесь;

Пейте достаточное количество воды;

Отдавайте предпочтение правильным продуктам;

Соблюдайте режим дня;

Закаляйтесь;

Больше дышите свежим воздухом.

Кстати, все это не только отдалит от вас перспективу стать метеочувствительным чело, но и поможет улучшить обмен веществ, укрепить мышцы и привести в порядок нервную систему.

Что делать, если болит голова на погоду

Если вы уже в рядах метеозависимых, то вот вам советы, как облегчить головную боль. Ведь очень часто это, действительно, становится проблемой, которая мешает полноценно работать, отдыхать, вести социальную жизнь.

Таблетки

Самое очевидное – это выпить обезболивающую таблетку. Сделать это можно максимум пять раз за три месяца. Если ваши головные боли настолько сильные, что перетерпеть их без таблетки всегда невозможно, обязательно обратитесь к врачу.

Чай

Можно выпить травяного чаю: из мяты, зверобоя, боярышника, душицы, ромашки.

Растяжка

Попробуйте размять шею, чтобы улучшить циркуляцию крови. Повращайте головой, и немного потянитесь вперед, будто высматриваете что-то. Задержитесь в таком положении на 10 секунд.

Холод

Пульсирующую боль поможет унять лед или мокрое полотенце – следует прикладывать к вискам, где проходят артерии, снабжающие кровью кору мозга.

Массаж

Массаж – это отличный способ восстановить кровоснабжение, расслабиться, снять спазмы. Массаж от головной боли лучше всего проводить сидя, на точки надавливайте со средней силой, в течение 1-1,5 минут на каждую.

Разверните большой палец ногтем вниз, а подушечкой надавливайте между бровей. Затем вам нужна точка, которая располагается посредине лица, примерно на 1-1,5 см выше границы роста волос. Надавливайте.

Сожмите руку в плотный кулак, чтобы между большим и указательным пальцами получится бугорок. Надавите в его центр. Помассируйте эти точки попеременно на обеих руках.

Найдите на своем виске ямку – это "солнечная" точка. Одновременно массируйте правую и левую.

Надавите подушечкой среднего пальца на точки, за верхней частью уха.

Разомните мышцы в районе шеи и плеч. Круговыми движениями массируй те надбровные дуги от переносицы к центру.

Помассируйте точку под затылочным бугром в течение – 2-2,5 минут.

Секс

Если головная боль застала дома, можете попробовать избавиться от нее с помощью секса. Ученые выяснили, что при этом выделяется огромное количество эндорфинов, которые являются хорошим обезболивающим.

От чего еще может болеть голова

Не всегда изменчивая погода причина внезапной головной боли. Если вдруг вы плохо себя почувствовали, проанализируйте, что пили и ели за последнее время.

Соленая пища

Избыток соли провоцирует увеличение натрия в крови, мешает почкам правильно функционировать. Избыток воды влечет за собой повышение давления и как следствие головную боль.

Сбитый режим питания

Головная боль также может свидетельствовать о том, что вам пора задуматься о собственном режиме питания. Пропуск завтрака, обеда или ужина провоцирует снижение глюкозы в крови, это вызывает химические изменения в организме.

Выдержанный сыр

В выдержанном сыре есть вещество тирамин, которое способно вызвать мигрень..

Гормональные противозачаточные таблетки

Изменение уровня эстрагена также может вызвать головную боль

Искусственные подсластители

Некоторые искусственные подсластители понижают уровень серотонина в организме, что может спровоцировать выброс нейропептидов и запустить цепную реакцию, приводящую к мигрени.