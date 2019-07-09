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Девушка продает «воду из своей ванной» за 30 долларов. Но ДНК-анализ показал, что это обман

10.07.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биолог рассказал Reddit, что провел ДНК-тест воды, которую продает косплеерша Белль Дельфин, выдавая ее за ту, в которой она мылась. Он не обнаружил в ней клеток кожи или других следов человека. Об этом пишет Medialeaks.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Belle 19 (@belle.delphine) 1 Июл 2019 в 3:11 PDT

О том, что 19-летняя видеоблогер и стример Белль Дельфин (настоящее имя — Мэри-Белль Киршнер) начала продавать воду из своей ванной, девушка рассказала у себя в инстаграме в начале июля. Одна банка стоит 30 долларов.

Пользователь сайта Reddit с ником casualiama 9 июля опубликовал пост, в котором рассказал, что провёл ДНК-тест воды из ванной девушки. Он написал следующее: «Я серьезно. Слушайте, парни (и девушки). Все люди теряют клетки, поэтому можно было бы ожидать, что в этой „воде из ванной“ окажутся клетки кожи (вместе с фекальными бактериями, но это уже другая история) и, следовательно, человеческая ДНК. Так вот: я провел тест с помощью специального оборудования, и никакой человеческой ДНК в этой воде нет. Поскольку она рекламировала ее как воду, в которой мылась, что, очевидно, не так, здесь могут быть основания для коллективного иска. Если у вас есть чек, подтверждающий покупку, то вы имеете право на возмещение убытков. Повторюсь: я серьезно. Я имею в виду, что все это было глупо с ее стороны с самого начала. Если бы она действительно разливала в банки воду, в которой мылась сама, то любой (у кого есть доступ к лаборатории или кто хочет и может отправить образец на исследование) мог бы получить ее ДНК. Поскольку она не продавала „свою“ воду, то защитила себя от этого, однако оставила людям возможность для судебного преследования».

 
 
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Биолог рассказал Reddit, что провел ДНК-тест воды, и не обнаружил там клеток кожи.
 
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