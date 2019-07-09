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AS: Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна

10.07.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Барселона» до сих пор не может завершить сделку с «Атлетико» по покупке нападающего Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Об этом пишет МАТЧ со ссылкой на испанскую AS.


Фото: Reuters

Переход француза должен был быть осуществлен в начале недели, для того, чтобы представить того на «Камп Ноу» 12 июля, и чтобы он приступил к тренировкам со следующего понедельника.

Но, как сообщает испанская газета, у клуба возникли проблемы с осуществлением платежа. В «Барселоне» не могут договориться с банками, которые должны были выступить гарантом операции.

Руководство «Барселоны» пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико», учитывая то, что у них переманили звезду, такой вариант не устроил и они настояли на единовременной оплате. Есть вероятность, что этот платеж сможет быть осуществлен не ранее пятницы.

Напряженная ситуация с трансфером французского форварда привела к тому, что сотрудникам каталонского клуба задержали выплаты июньской зарплаты на три дня.

 
 
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«Барселона» не может завершить сделку с «Атлетико» по покупке нападающего Антуана Гризманна за 120 миллионов евро.
 
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