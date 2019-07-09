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Водителя Mercedes, в котором под Белоозерском погибли 5 человек, отправили в СИЗО
Источник материала: Tut.by
31-летнего водителя Mercedes заключили под стражу за
7 июля 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes, в результате чего автомобиль опрокинулся в технологический канал. В нем были 10 человек, которые не были пристегнуты.
Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса).
Его заключили под стражу.
Мужчине грозит 10 лет лишения свободы.
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