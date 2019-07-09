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Водителя Mercedes, в котором под Белоозерском погибли 5 человек, отправили в СИЗО

10.07.2019 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31-летнего водителя Mercedes заключили под стражу за ДТП, в котором погибли пять человек, сообщил СК.


7 июля 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes, в результате чего автомобиль опрокинулся в технологический канал. В нем были 10 человек, которые не были пристегнуты.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса).

Его заключили под стражу.

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы.

 
 
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