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В Минске женщина облила историческое здание маслом. Она разыскивается
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске разыскивается женщина, которая 13 мая примерно в девять вечера повредила здание на улице Зыбицкой.
Как
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы. На женщине была тёмная одежда и очки в чёрной оправе.
Если вы что-либо знаете о женщине на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 883-91-10, 288-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается женщина, которая 13 мая примерно в девять вечера повредила здание на улице Зыбицкой. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома,...
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