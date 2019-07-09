Белорусский биатлонист Владимир Чепелин принял решение о завершении карьеры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону – Владимир Чепелин – принял решение о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В послужном списке 30-летнего спортсмена участие в двух олимпиадах – в Сочи и в Пхенчхане. На этапе Кубка мира Чепелин был третьим в индивидуальной гонке. А на чемпионатах мира дважды попадал в топ-15 в личных гонках, а в смешанной эстафете стал четвертым.











