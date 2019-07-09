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В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии.
Как
Правоохранители выяснили, что это 33-летний уроженец Могилёвской области, который до 2012 года работал кочегаром. Позже мужчина сделал себе поддельные документы и представлялся православным священнослужителем.
Гражданин опубликовал объявления о сборе средств на строительство храма в соцсетях, там же предлагал свои услуги по проведению обрядов. Незаконно полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.
В ходе проверки стало известно, что на одной из личных страниц фигурант разместил порнографию гомосексуального характера, доступную для свободного просмотра и скачивания. Также выяснилось, что мужчина похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг из квартиры в Оршанском районе, где временно снимал жильё.
Лжесвященник задержан, у него изъяты поддельные удостоверение и документы. Продолжается документирование преступной деятельности подозреваемого. Проверяется причастность мужчины к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.
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Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии. Как сообщает УВД...
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