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В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот

10.07.2019 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ранее на официальном сайте Витебской епархии верующих предупреждали, что в Витебской области действует мошенник Георгий Крот. Мужчина представлялся священником, просил деньги на строительство храма и предлагал проведение церковных обрядов за денежное вознаграждение.

В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот
Фото: УВД Витебского облисполкома

Правоохранители выяснили, что это 33-летний уроженец Могилёвской области, который до 2012 года работал кочегаром. Позже мужчина сделал себе поддельные документы и представлялся православным священнослужителем.

Гражданин опубликовал объявления о сборе средств на строительство храма в соцсетях, там же предлагал свои услуги по проведению обрядов. Незаконно полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

В ходе проверки стало известно, что на одной из личных страниц фигурант разместил порнографию гомосексуального характера, доступную для свободного просмотра и скачивания. Также выяснилось, что мужчина похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг из квартиры в Оршанском районе, где временно снимал жильё.

В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот
Фото: УВД Витебского облисполкома

Лжесвященник задержан, у него изъяты поддельные удостоверение и документы. Продолжается документирование преступной деятельности подозреваемого. Проверяется причастность мужчины к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии. Как сообщает УВД...
 
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