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Четвероногое соседство: попугай научился имитировать собачий лай
Источник материала: СТВ
Новости ЮАР. В ЮАР живет попугай, который умеет имитировать собачий лай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птице уже 19 лет. Много времени необычный питомец проводит среди собак, поэтому и научился копировать их действия и повадки.
Попугай деловито расхаживает по двору и сторожит хозяев наравне с четвероногими друзьями.
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Новости ЮАР. В ЮАР живет попугай, который умеет имитировать собачий лай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птице уже 19 лет. Много времени необычный...
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