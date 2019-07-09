Четвероногое соседство: попугай научился имитировать собачий лай

Источник материала: СТВ

Новости ЮАР. В ЮАР живет попугай, который умеет имитировать собачий лай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птице уже 19 лет. Много времени необычный питомец проводит среди собак, поэтому и научился копировать их действия и повадки.

Попугай деловито расхаживает по двору и сторожит хозяев наравне с четвероногими друзьями.







