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Во Франции введут экологический налог на авиабилеты

10.07.2019 14:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В 2020 году во Франции введут экологический налог на авиабилеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Величина сбора будет зависеть от направления и от класса в салоне самолета.

Так, за перелет в пределах ЕС пассажиры эконом-класса должны будут доплачивать 1,5 евро, за перелет бизнес-классом – 9 евро. Вылетающие за пределы Евросоюза будут платить больше: 3 и 18 евро соответственно.

Во Франции введут экологический налог на авиабилеты

Нововведение затронет все авиакомпании и распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов страны. Исключение составят перелеты на остров Корсика. Власти страны рассчитывают, что данная мера будет ежегодно приносить в бюджет не менее 182 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на поддержку экологичных видов транспорта, прежде всего – железной дороги.

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Новости Франции. В 2020 году во Франции введут экологический налог на авиабилеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Величина сбора будет зависеть от...
 
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