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На Филиппинах из моря на берег выбросило семь брикетов с наркотиком
Источник материала: СТВ
Новости Филиппин. На пляж Филиппин из моря выбросило семь брикетов с наркотиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белый порошок был замотан в пластиковую пленку с этикеткой известного напитка.
Подозрительные предметы обнаружила отдыхающая неподалеку семья. В данный момент химический анализ вещества из упаковок еще не завершен. Если найденным наркотиком окажется кокаин, то стоимость этой партии составит около 700 тысяч долларов.
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Новости Филиппин. На пляж Филиппин из моря выбросило семь брикетов с наркотиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белый порошок был замотан в...
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