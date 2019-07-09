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Максим Виторган впервые появился на публике с девушкой после развода с Ксенией Собчак. Рассказываем, кто она

10.07.2019 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весной актер Максим Виторган расстался с ведущей Ксенией Собчак. Раставание было болезненным: поскольку в СМИ всплыл роман Ксении с режиссером Константином Богомоловым, Максим оказался в незавидном положении. Добавила слухов его драка с Богомоловым в одном из московских кафе.

Но, видимо, в личной жизни актера наступила светлая полоса: на спектакле «Нод» он появился с очаровательной спутницей. Об отношениях актеров в профессиональной тусовке говорили уже несколько месяцев, но на публике они появились вместе впервые. Пара все время была рядом и держалась за руки, — пишет телеграм-канал о светской жизни «Только никому».

В девушке, которая была рядом с Максимом, узнали актрису Нино Нинидзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Ей 27 лет, и недавно она сама пережила развод с актером Кириллом Плетневым — от прошлого брака у нее остался трехлетний сын Сандрик.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся… У них рождаются дети… Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время… У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает… Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем… Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написала актриса в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Нино родилась в творческой семье (мама — актриса, отец — художник), но поступила во ВГИК без поддержки родных. В кино девушка стала появляться еще во время учебы, а на сегодня снялась в десятке картин, одна из последних работ — фильм «Верность», участник «Кинотавра» этого года.

Кроме того, Нино пишет стихи и поет — выступает в московских клубах с авторской программой. Вероятно, с Максимом Виторганом они познакомились как раз в общей творческой тусовке.

 
 
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Пара все время была вместе и держалась за руки. Говорят, отношения продолжаются несколько месяцев.
 
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