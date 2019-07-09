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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

10.07.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы со входом в соцсеть и исчезновением фотографий. Об этом, как этом пишет TJournal, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.


Изображение: TJournal

Первые жалобы о проблемах с сайтом поступили утром 10 июля. Больше всего о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска. Из Беларуси жалоб пока не поступало.

По данным сервиса, у 88% пожаловавшихся пользователей наблюдаются проблемы с сайтом, у 9% — с сообщениями, и 2% не могут зайти.

В пресс-службе «ВКонтакте» признали неисправность и заявили, что уже устранили ее. «Сейчас в VK могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится. Приносим извинения пользователям», — сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

 
 
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В основном жалобы поступали из крупных городов России.
 
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