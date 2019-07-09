Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима, передает .





Суд также учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование выявлению преступления.





Обвиняемого заключили под стражу в зале суда. Когда на нем застегнули наручники, он спросил суд, за что его так сурово наказали.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Обвиняемый — житель Бреста Вадим. Образование среднее: окончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. До того, как уехал на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.













Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по здоровью, но это не помешало ему попасть в вооруженные формирования "ДНР". На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году.





На заседании 1 июля он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Первое время занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика. Воевал под позывным «Ветерок».





Вадим принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области. С 3 марта по 10 июля 2016 года дислоцировался вблизи села Соханка Новоазовского района, затем — до 21 ноября — был у линии разграничения.









В 2017 году Вадим улетел в Сирию. По его словам, там он не воевал, а работал на нефтебазе. В Сирии обвиняемый провел два месяца — с 23 октября до 21 декабря. Затем вернулся в ДНР.





22 мая 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон донецкой народной милиции на должность старшего стрелка. 1 августа его перевели в пулеметчики. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.





В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск. В суде он пояснил, что возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях ДНР.





В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Позже перевели под домашний арест.