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Держит лидерство: экипаж Вязовича выиграл 4-й этап ралли "Шелковый путь"

10.07.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича выиграл четвертый этап ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Этап сложился удачно для всей команды "МАЗ-СПОРТавто": экипаж Вязовича был первым (результат 4 часа 1 минута 40 секунд). Следом к финишу пришел экипаж Александра Василевского (+8 минут 46 секунд), треть место – у экипажа Алексея Вишневского (+13.33).

Старт и финиш этого этапа были в Улан-Баторе, его протяженность составила 476,96 км. Длина спецучастка – 470,19 км.

Таким образом, Вязович сохраняет лидерство в общем зачете (9 часов 40 минут 45 секунд). Второй – экипаж Антона Шибалова ("КАМАЗ-мастер", +18.38), замыкает тройку лучших экипаж Андрея Каргинова, который также представляет "КАМАЗ-мастер" (+26.27).
 
 
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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича выиграл четвертый этап ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
 
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