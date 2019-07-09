Этап сложился удачно для всей команды "МАЗ-СПОРТавто": экипаж Вязовича был первым (результат 4 часа 1 минута 40 секунд). Следом к финишу пришел экипаж Александра Василевского (+8 минут 46 секунд), треть место – у экипажа Алексея Вишневского (+13.33).





Старт и финиш этого этапа были в Улан-Баторе, его протяженность составила 476,96 км. Длина спецучастка – 470,19 км.





Таким образом, Вязович сохраняет лидерство в общем зачете (9 часов 40 минут 45 секунд). Второй – экипаж Антона Шибалова ("КАМАЗ-мастер", +18.38), замыкает тройку лучших экипаж Андрея Каргинова, который также представляет "КАМАЗ-мастер" (+26.27).







