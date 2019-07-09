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Минское «Динамо» и федерация хоккея обсудят выдачу белорусских паспортов иностранцам
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» и Федерация хоккея Беларуси рассмотрят вопрос паспортизации иностранных хоккеистов. Об этом заявил глава ФХБ Геннадий Савилов.
При этом он отметил, что этот вопрос является спорным и дискуссионным.
Напомним, что год назад активным сторонником натурализации был бывший гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец.
— Ведется работа по четырем молодым российским хоккеистам, которые не заиграны за сборную России. Понимаете, для каких целей. Чтобы можно было потом с ними как-то… К натурализации отношусь положительно. Вы же следите, что происходит у нас в федерации хоккея. Она дала нам такую же установку, как и другим белорусским клубам. Пока мы работаем по четырем россиянам, но, может, их будет больше. Они не будут считаться легионерами.
В «Динамо» в прошлом году выступали Алексей Терещенко, Илья Хохлов, Артем Артемов, Денис Осипов и Денис Казионов. Все они уже покинули команду.
Что касается Геннадия Савилова, то он ранее отрицательно отзывался о выдаче паспортов.
— Отношение к натурализации? Отрицательное. Это решение краткосрочных задач. Причем не столько для развития хоккея, сколько для сохранения за некоторыми чиновниками насиженных мест. Это даже не протез, а костыль.
Нынешний генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что россияне в клубе легионерами считаться не будут.
На прошедшем чемпионате мира за сборную Беларуси выступало три натурализованных хоккеиста: Джефф Платт, Евгений Ковыршин и Ник Бэйлен. При этом ранее были турниры (включая ЧМ-2014 в Минске), когда количество натурализованных хоккеистов превышало 50% от всего ростера, включая весь вратарский состав. Впоследствии это привело к нехватке местных кадров на эти позиции.
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Минское «Динамо» и Федерация хоккея Беларуси рассмотрят вопрос паспортизации иностранных хоккеистов. Об этом заявил глава ФХБ Геннадий Савилов.
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