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Минское «Динамо» и федерация хоккея обсудят выдачу белорусских паспортов иностранцам

10.07.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» и Федерация хоккея Беларуси рассмотрят вопрос паспортизации иностранных хоккеистов. Об этом заявил глава ФХБ Геннадий Савилов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом он отметил, что этот вопрос является спорным и дискуссионным.

Напомним, что год назад активным сторонником натурализации был бывший гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец.

— Ведется работа по четырем молодым российским хоккеистам, которые не заиграны за сборную России. Понимаете, для каких целей. Чтобы можно было потом с ними как-то… К натурализации отношусь положительно. Вы же следите, что происходит у нас в федерации хоккея. Она дала нам такую же установку, как и другим белорусским клубам. Пока мы работаем по четырем россиянам, но, может, их будет больше. Они не будут считаться легионерами.

В «Динамо» в прошлом году выступали Алексей Терещенко, Илья Хохлов, Артем Артемов, Денис Осипов и Денис Казионов. Все они уже покинули команду.

Что касается Геннадия Савилова, то он ранее отрицательно отзывался о выдаче паспортов.

— Отношение к натурализации? Отрицательное. Это решение краткосрочных задач. Причем не столько для развития хоккея, сколько для сохранения за некоторыми чиновниками насиженных мест. Это даже не протез, а костыль.

Нынешний генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что россияне в клубе легионерами считаться не будут.

На прошедшем чемпионате мира за сборную Беларуси выступало три натурализованных хоккеиста: Джефф Платт, Евгений Ковыршин и Ник Бэйлен. При этом ранее были турниры (включая ЧМ-2014 в Минске), когда количество натурализованных хоккеистов превышало 50% от всего ростера, включая весь вратарский состав. Впоследствии это привело к нехватке местных кадров на эти позиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» и Федерация хоккея Беларуси рассмотрят вопрос паспортизации иностранных хоккеистов. Об этом заявил глава ФХБ Геннадий Савилов.
 
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