В Беларуси впервые за последние 11 месяцев зафиксировали дефляцию

Источник материала: Tut.by

В июне Белстат зафиксировал дефляцию — то есть снижение цен. По сравнению в маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В предыдущий раз дефляция была в июле прошлого года.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года — подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года — на 4,1%).

Напомним, в мае инфляция составила 0,3%. Рекорд этого года принадлежит февралю, когда цены по сравнению с январем выросли на 1,3%.

По планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю). Вместе с тем инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. Только пятая часть белорусов считает , что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные Нацбанком уверены, что инфляция останется на нынешнем уровне или ускорится.

Кстати, в мае этого года в Беларуси появился экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который вошли представители МАРТ, Нацбанка, Белстата и профсоюзов. В поле зрения этого совета в первую очередь находятся цены на ЖКУ, связь, проезд в общественном транспорте и бензин.