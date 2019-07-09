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В Беларуси впервые за последние 11 месяцев зафиксировали дефляцию
Источник материала: Tut.by
В июне Белстат зафиксировал дефляцию — то есть снижение цен. По сравнению в маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В предыдущий раз дефляция была в июле прошлого года.
В мае цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года — подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года — на 4,1%).
Напомним, в мае инфляция
По планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю). Вместе с тем инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. Только пятая часть белорусов
Кстати, в мае этого года в Беларуси
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Белстат рассказал, как изменились цены за предыдущий месяц.
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