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Второй электрический дом начали строить в Барановичах

10.07.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многоэтажка появится на улице Орджоникидзе.

Второй электрический дом начали строить в Барановичах

Строительство дома с электрической системой отопления и подогрева воды. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Дом на 68 квартир будет трехподъездным: в двух подъездах будет по пять этажей, еще в одном – семь, сообщили Intex-press в КУП «Брестжилстрой».

Ориентировочный срок строительства – 8-9 месяцев.

Второй электрический дом начали строить в Барановичах

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Это будет второй в городе и во всей Брестской области дом с электрической системой отопления и подогрева воды. Первая такая многоэтажка тоже расположена в Военном городке.

 
 
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  Многоэтажка появится на улице Орджоникидзе. Строительство дома с электрической системой отопления и подогрева воды. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ Дом на 68 квартир...
 
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