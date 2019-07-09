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Второй электрический дом начали строить в Барановичах
10.07.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Многоэтажка появится на улице Орджоникидзе.
Строительство дома с электрической системой отопления и подогрева воды. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Дом на 68 квартир будет трехподъездным: в двух подъездах будет по пять этажей, еще в одном – семь, сообщили Intex-press в КУП «Брестжилстрой».
Ориентировочный срок строительства – 8-9 месяцев.
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Это будет второй в городе и во всей Брестской области дом с электрической системой отопления и подогрева воды. Первая такая многоэтажка тоже расположена в Военном городке.
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Многоэтажка появится на улице Орджоникидзе. Строительство дома с электрической системой отопления и подогрева воды. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ Дом на 68 квартир...
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