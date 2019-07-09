Второй электрический дом начали строить в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Многоэтажка появится на улице Орджоникидзе.





Строительство дома с электрической системой отопления и подогрева воды. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Дом на 68 квартир будет трехподъездным: в двух подъездах будет по пять этажей, еще в одном – семь, сообщили Intex-press в КУП «Брестжилстрой».

Ориентировочный срок строительства – 8-9 месяцев.





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Это будет второй в городе и во всей Брестской области дом с электрической системой отопления и подогрева воды. Первая такая многоэтажка тоже расположена в Военном городке.