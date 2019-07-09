Источник материала: Виртуальный Брест

Да, это не Радужная улица, да и не мост вовсе, а путепровод, но как ещё иначе объяснить это место?





Напротив А-100 будет ещё одна АЗС, по предварительной информации, речь идёт о Газпромнефти, аналогичная заправка есть на Л.Рябцева.





Кстати, эта сеть работает в непривычном формате - вы сначала наполняете бак своего автомобиля, а потом уже оплачиваете залитое топливо в кассе. И есть помощник, который может всё сделать за вас.





Как в Европе. Работы только начались, расчищается территория, информационного плаката пока нет, поэтому и сроки строительства укажем позже.















