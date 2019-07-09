|
Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"
10.07.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Да, это не Радужная улица, да и не мост вовсе, а путепровод, но как ещё иначе объяснить это место?
Напротив А-100 будет ещё одна АЗС, по предварительной информации, речь идёт о Газпромнефти, аналогичная заправка есть на Л.Рябцева.
Кстати, эта сеть работает в непривычном формате - вы сначала наполняете бак своего автомобиля, а потом уже оплачиваете залитое топливо в кассе. И есть помощник, который может всё сделать за вас.
Как в Европе. Работы только начались, расчищается территория, информационного плаката пока нет, поэтому и сроки строительства укажем позже.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by