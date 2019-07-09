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Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

10.07.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Да, это не Радужная улица, да и не мост вовсе, а путепровод, но как ещё иначе объяснить это место?

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Напротив А-100 будет ещё одна АЗС, по предварительной информации, речь идёт о Газпромнефти, аналогичная заправка есть на Л.Рябцева.

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Кстати, эта сеть работает в непривычном формате - вы сначала наполняете бак своего автомобиля, а потом уже оплачиваете залитое топливо в кассе. И есть помощник, который может всё сделать за вас.

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Как в Европе. Работы только начались, расчищается территория, информационного плаката пока нет, поэтому и сроки строительства укажем позже.

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

Узнали для вас, что будут строить на Радужной под "Берёзовским мостом"

 
 
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  Да, это не Радужная улица, да и не мост вовсе, а путепровод, но как ещё иначе объяснить это место? Напротив А-100 будет ещё одна АЗС, по предварительной информации,...
 
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