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На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

10.07.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работы выполняются уже достаточно давно, движение организовано только по одной, левой, полосе в каждом направлении. Правые полосы уже подготовили, и частично покрыли чистовым слоем асфальта.

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

Он, правда, кажется совсем небольшим для подобного путепровода, но может быть так и надо.

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

Будьте осторожны, и не забывайте про камеру - скорость ограничена на время проведения ремонтных работ.

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

Совсем скоро посмотрим, насколько хорошо удалось заделать технологические стыки плит путепровода.

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

Будут ли менять покрытие на левых полосах? Мы пока не знаем, но как только это станет известно, оповестим вас, следите за информацией на сайте!

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

На "Берёзовском мосту" идут работы по укладке асфальта

 
 
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  Работы выполняются уже достаточно давно, движение организовано только по одной, левой, полосе в каждом направлении. Правые полосы уже подготовили, и частично...
 
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