Источник материала: Виртуальный Брест

Работы выполняются уже достаточно давно, движение организовано только по одной, левой, полосе в каждом направлении. Правые полосы уже подготовили, и частично покрыли чистовым слоем асфальта.





Он, правда, кажется совсем небольшим для подобного путепровода, но может быть так и надо.





Будьте осторожны, и не забывайте про камеру - скорость ограничена на время проведения ремонтных работ.





Совсем скоро посмотрим, насколько хорошо удалось заделать технологические стыки плит путепровода.





Будут ли менять покрытие на левых полосах? Мы пока не знаем, но как только это станет известно, оповестим вас, следите за информацией на сайте!























