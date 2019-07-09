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Канал Nexta впервые опубликовал рекламу, и удалил ее через пять минут. Что случилось
Источник материала: Tut.by
Белорусский телеграм-канал Nexta 10 июля впервые опубликовал рекламный пост, посвященный букмекерской конторе Parimatch, но удалил его через пять минут. «Еврорадио»
Сегодня в телеграм-канале Nexta появилось следующее сообщение.
Но спустя пять минут вместо него появился этот пост.
«Основной момент, почему пост был удален, — не мы его заказывали, — рассказали „Еврорадио“ в Parimatch. — Мы не являемся заказчиками этого рекламного поста. А поскольку именно мы — представители компании непосредственно в Беларуси, мы не смогли это пропустить».
Оказалось, что рекламу Parimatch в канале Nexta заказал украинский офис компании. В белорусском же представительстве отметили, что пока не рассматривают телеграм-каналы в качестве площадки для рекламы своих услуг.
В интервью 42.TUT.BY Степан Светлов, который ведет телеграм-канал Nexta,
«С самого начала я принял решение беречь репутацию канала: ни за какие деньги не публиковать рекламу сомнительных контор вроде форекс-брокеров, нелегальных букмекеров, „тренингов личностного роста“, криптовалютчиков и других „лохотронов“, а также порнографического и пиратского контента. Да, их много, и они предлагают гигантские суммы за доступ к 140-тысячной белорусской аудитории. Но репутация и доверие читателей важнее, — комментирует ситуацию Степан. — Parimatch — как раз приличная контора с хорошей репутацией и официальной регистрацией, полностью соответствующая этим требованиям. В общем, переговоры с белорусскими рекламодателями — дело сложное. Они очень боятся государства. Но казалось, что с Parimatch все будет проще, все же это международная букмекерская сеть. Сначала так и было — полное взаимопонимание. Но их белорусский филиал запаниковал».
Nexta считает, что белорусский офис снял рекламу под давлением белорусских спецслужб. Мол, включилось «телефонное право» и обещание проблем за поддержку негосударственных СМИ.
Но в Parimatch эту версию опровергают:
«Это даже смешно. Здесь нет абсолютно никаких подводных течений и мотивов. Это было непосредственно наше решение».
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Белорусский телеграм-канал Nexta 10 июля впервые опубликовал рекламный пост, посвященный букмекерской конторе Parimatch
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