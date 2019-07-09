УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой оснастят модернизированным двигателем

Источник материала: Tut.by

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Модернизированный двигатель предназначен для установки на будущие версии «Патриота» с автоматической коробкой, а также на модели «Пикап» и «Профи», сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.





В модернизированном моторе насчитывается около 30 оригинальных новых деталей, таких как блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал и штампованные изделия. Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий (им присвоены заводские индексы 409 051.1000403−20, 409 051.1000403−30 и 409052.1000403−30). В настоящее время идет завершающая стадия подготовки производства, и на УАЗ уже отгружена первая опытно-промышленная партия доработанных двигателей.





Новая система охлаждения позволит также улучшить комфорт в салоне и позволит сократить время его прогрева, уточняет производитель. В продаже «Патриоты» и «Пикапы» с автоматической коробкой должны появиться этой осенью — тогда узнаем еще больше подробностей. Ожидается, что в качестве альтернативы 5-ступенчатой «механике» для «уазиков» предложат 6-ступенчатый «автомат» 6L50 разработки французской фирмы Punch Powertrain и General Motors.