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УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой оснастят модернизированным двигателем

10.07.2019 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Модернизированный двигатель предназначен для установки на будущие версии «Патриота» с автоматической коробкой, а также на модели «Пикап» и «Профи», сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.


В модернизированном моторе насчитывается около 30 оригинальных новых деталей, таких как блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал и штампованные изделия. Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий (им присвоены заводские индексы 409 051.1000403−20, 409 051.1000403−30 и 409052.1000403−30). В настоящее время идет завершающая стадия подготовки производства, и на УАЗ уже отгружена первая опытно-промышленная партия доработанных двигателей.


Новая система охлаждения позволит также улучшить комфорт в салоне и позволит сократить время его прогрева, уточняет производитель. В продаже «Патриоты» и «Пикапы» с автоматической коробкой должны появиться этой осенью — тогда узнаем еще больше подробностей. Ожидается, что в качестве альтернативы 5-ступенчатой «механике» для «уазиков» предложат 6-ступенчатый «автомат» 6L50 разработки французской фирмы Punch Powertrain и General Motors.

 
 
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С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения, которые будут устанавливаться на модели УАЗ с...
 
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