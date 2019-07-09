Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключенных

Источник материала: Tut.by

Из ИК-4 в Белгородской области, куда неделю назад были отправлены Кокорин и Мамаев, сбежали двое осужденных по 228 статье УК России («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») — Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий, сообщает telegram-канал baza.

Отмечается, что сбежавшие из колонии вышли через дырку в заборе. Сегодня примерно в 8.40 утра Лисовицкий и Власов смогли отогнуть железные листы забора вокруг ИК и выйти на свободу. Работники колонии заметили, что двух осужденных не хватает, буквально через 30 секунд, но было поздно. Полиция подозревает, что сбежавших ждали на машине и побег был спланирован.



Фото: telegram-канал baza

Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил содержание под стражей для нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей до 25 сентября.

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил без изменений постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей. Подсудимые оставлены в СИЗО до 25 сентября. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Побои» и «Хулиганство».

9 апреля в суде Кокорины и Мамаев частично признали вину.

6 мая обвинение попросило назначить футболистам реальные сроки: Александру Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев.

Суд признал Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. Их отправят в колонию.

Кокорин получил срок один год и шесть месяцев, Мамаев — один год и пять месяцев.

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