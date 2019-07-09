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В энергосистеме Армении произошла глобальная авария

10.07.2019 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В энергосистеме Армении произошла глобальная авария

Из-за аварии временно отключили пятый блок Разданской ТЭС. Его мощности позволяют производить такой объем энергии, который обеспечит половину потребления Армении. В стране нарушено водоснабжение, в Ереване остановили работу метро.

В энергетической системе Армении произошла авария, в некоторых районах может временно пропасть электричество, сообщает Armenpress со ссылкой на вице-премьера республики Тиграна Авиняна.

По его словам, на неопределенное время отключены Ереванская ТЭС и пятый блок Разданской ТЭС.

«По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему», - отметил он.

Из-за аварии приостановлена работа Ереванского метрополитена, уточнил в своем Facebook пресс-секретарь мэрии столицы Армении Акоп Карапетян.

«На некоторых участках поезда остались в тоннелях. Затем электроснабжение было частично восстановлено, и поезда доехали до станций, откуда пассажиры были эвакуированы», - рассказал он, заверив, что ситуация находится под контролем.

«Газпром Армения» («дочка» «Газпрома»), которой принадлежит пятый блок Разданской ТЭС, сообщила изданию NewsArmenia.am, что по всей стране в настоящее время наблюдаются проблемы с обеспечением абонентов природным газом.

Трудности связаны со сбоем работы электронной аппаратуры, которая обеспечивает безопасность. Также в стране нарушено водоснабжение и не работают платежные терминалы, пишет РБК.

Пятый блок Разданской ТЭС был сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года, инвестиции составили 465,2 млн долларов. Установленная мощность блока составляет 467 МВт, что позволяет производить от 3 млрд до 3,5 млрд кВт/ч электроэнергии в год (примерно половина потребления Армении).

 
 
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Из-за аварии временно отключили пятый блок Разданской ТЭС. Его мощности позволяют производить такой объем энергии, который обеспечит половину потребления...
 
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