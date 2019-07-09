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Соболенко окончательно покинула Уимблдон
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко окончательно покинула турнир в Уимблдоне, проиграв в четвертьфинале парного разряда.
Соболенко играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс и уступила в двух сетах (6:4, 6:2) третьей паре турнира — Се Шувэй из Тайваня и Барборе Стрыцовой из Чехии.
Напомним, ранее Соболенко (11-я позиция в рейтинге) уступила на старте одиночного турнира Магдалене Рыбариковой (75-я строчка), а затем выбыла и из микста, проиграв вместе с индийцем Роханом Бопанной во втором круге паре Артем Ситак —
Таким образом, белорусок на Уимблдоне больше не осталось.
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Сегодня она проиграла матч в парном разряде.
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