Соболенко окончательно покинула Уимблдон

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко окончательно покинула турнир в Уимблдоне, проиграв в четвертьфинале парного разряда.



Фото: Reuters

Соболенко играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс и уступила в двух сетах (6:4, 6:2) третьей паре турнира — Се Шувэй из Тайваня и Барборе Стрыцовой из Чехии.

Напомним, ранее Соболенко (11-я позиция в рейтинге) уступила на старте одиночного турнира Магдалене Рыбариковой (75-я строчка), а затем выбыла и из микста, проиграв вместе с индийцем Роханом Бопанной во втором круге паре Артем Ситак —

Лаура Зигемунд.

Таким образом, белорусок на Уимблдоне больше не осталось.