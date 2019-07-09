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А как бы поступили вы? В США водители массово собирали деньги, выпавшие из машины инкассаторов
Источник материала: Tut.by
В США на автомагистрали недалеко от Атланты из инкассаторской машины выпали деньги. Купюры просто лежали на дороге, и проезжавшие мимо люди начали массово останавливаться, чтобы подобрать их. По сведениям полиции, был утерян «существенный объем» денег. А как бы поступили вы на месте водителей?
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По сведениям полиции, был утерян «существенный объем» денег.
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