А как бы поступили вы? В США водители массово собирали деньги, выпавшие из машины инкассаторов

Источник материала: Tut.by

В США на автомагистрали недалеко от Атланты из инкассаторской машины выпали деньги. Купюры просто лежали на дороге, и проезжавшие мимо люди начали массово останавливаться, чтобы подобрать их. По сведениям полиции, был утерян «существенный объем» денег. А как бы поступили вы на месте водителей?