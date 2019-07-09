Арина Соболенко последней из белорусок покинула Уимблдонский турнир

Источник материала: Аргументы и факты

В Лондоне подходит к кульминации Уимблдонский турнир. В четвертьфинале женского парного разряда выступала белоруска Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс. Им противостоял тайваньско-чешский дуэт Се Шувей и Барбора Стрыцова.

К сожалению, белоруске и бельгийке не удалось в полной мере продемонстрировать качественную игру. Большое количество ошибок на подаче, а также удачная игра соперниц стали ключевыми моментами в матче. Соболенко и Мертенс уступили в двух сетах – 4:6, 2:6.

Таким образом, все белорусские представительницы покинули Уимблдон. Напомним, в одиночном женском разряде Арина Соболенко, так же как Вера Лапко и Александра Саснович покинули турнир на стадии первого круга, а Виктория Азаренко зачехлила ракетку на стадии третьего раунда.

До третьего раунда Азаренко добралась и в парном разряде вместе с австралийкой Эшли Барти. Однако из-за травмы напарницы белоруска вынуждена была покинуть турнир без борьбы за четвертьфинал. Александра Саснович в паре с украинкой Лесей Цуренко выбыли из борьбы на стадии второго круга, а Лидия Морозова вместе с австралийкой Сторм Сэндерс проиграли в первом раунде Азаренко и Барти.

Кроме того, Арина Соболенко выступила в миксте с представителем Индии Роханом Бопанной, однако в стартовом матче пара потерпела поражение. Белорусские мужчины закончили выступление на Уимблдоне еще на стадии квалификации.

Третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема завершится 14 июля.