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Арина Соболенко последней из белорусок покинула Уимблдонский турнир

10.07.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко последней из белорусок покинула Уимблдонский турнир
twitter.com

В Лондоне подходит к кульминации Уимблдонский турнир. В четвертьфинале женского парного разряда выступала белоруска Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс. Им противостоял тайваньско-чешский дуэт Се Шувей и Барбора Стрыцова.

Арина Соболенко последней из белорусок покинула Уимблдонский турнир Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

К сожалению, белоруске и бельгийке не удалось в полной мере продемонстрировать качественную игру. Большое количество ошибок на подаче, а также удачная игра соперниц стали ключевыми моментами в матче. Соболенко и Мертенс уступили в двух сетах – 4:6, 2:6.

Таким образом, все белорусские представительницы покинули Уимблдон. Напомним, в одиночном женском разряде Арина Соболенко, так же как Вера Лапко и Александра Саснович покинули турнир на стадии первого круга, а Виктория Азаренко зачехлила ракетку на стадии третьего раунда.

До третьего раунда Азаренко добралась и в парном разряде вместе с австралийкой Эшли Барти. Однако из-за травмы напарницы белоруска вынуждена была покинуть турнир без борьбы за четвертьфинал. Александра Саснович в паре с украинкой Лесей Цуренко выбыли из борьбы на стадии второго круга, а Лидия Морозова вместе с австралийкой Сторм Сэндерс проиграли в первом раунде Азаренко и Барти.

Кроме того, Арина Соболенко выступила в миксте с представителем Индии Роханом Бопанной, однако в стартовом матче пара потерпела поражение. Белорусские мужчины закончили выступление на Уимблдоне еще на стадии квалификации.

Третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема завершится 14 июля.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс не смогли выйти в полуфинал турнира Большого шлема в Лондоне.
 
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