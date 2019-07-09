Спрос на облигации «Евроторга» в России превысил предложение в 2,5 раза

Источник материала: Аргументы и факты

При этом спрос на бумаги белорусского ретейлера значительно превысил предложение: от инвесторов поступило более 500 заявок на сумму свыше 13 млрд рублей.

Размещение облигаций «Евроторга» стало первым за 10 лет выходом отечественного эмитента на российский долговой рынок. Эксперты считают, что успешный результат может оказать положительное влияние на планирующееся уже в июле размещение суверенных облигаций Республики Беларусь. Тем более, что интерес к бондам высок и на вторичном рынке – 10 июля на Московской бирже они торгуются с премией.

«Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря открытию привлекательного российского рынка. Мы настраиваемся на системную работу на российском рынке капитала и рассматриваем данную сделку только как первый шаг. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем», - отмечает генеральный директор Евроторга Андрей Зубков.

Представители министерства финансов Республики Беларусь пристально следили за размещением корпоративного белорусского эмитента на российском рынке и оказывали содействие, участвуя во встречах с инвесторами.

Как подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, интерес к бондам белорусского ретейлера проявили не только российские инвесторы: впервые за долгое время в первичном размещении поучаствовали западные фонды. Кроме того, отмечен высокий спрос со стороны физических лиц.

Широкий пул инвесторов удалось привлечь благодаря высокому кредитному рейтингу: в мае этого года российское агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило ожидаемому выпуску облигаций предварительный рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный», а «Евроторгу» – кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный». Белорусский ретейлер стал первой зарубежной компанией, получившей российский кредитный рейтинг.

По словам Андрея Зубкова, выпуск облигаций в российских рублях позволяет компании продолжить улучшение структуру финансирования. «В результате компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля», - отметил он. С учетом размещения в 2017 году евробондов на сумму $350 млн можно также говорить о дальнейшей диверсификации источников долгового финансирования компании.

СПРАВКА

Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс» (Россия), корпоративное управление которой поручено профессиональной управляющей компании. Организаторами выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал».

ООО «Евроторг» является крупнейшим ретейлером Беларуси и занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Компания управляет 930 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах, а также развивает два крупных интернет-сервиса по доставке продуктов питания.