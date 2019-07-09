Как профсоюзы заставляют работников подписываться на группы в Facebook

Источник материала: KYKY

Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал две фотографии документа, подписав пост «SMM по ГОСТу». В нем профсоюз убедительно просит работников подписаться на страницу организации в Facebook и проявлять активность.

Документ направили всем председателям первичных профсоюзов. Решение нарастить трафик сообщества в Facebook объяснили подготовкой вопроса на президиум Совета ФПБ «О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях». Досталось работникам местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Им не только «порекомендовали» подписаться на страницу, но и регулярно ее посещать, ставить лайки и делать репосты.

Дабы избежать ошибок, к делу подошли с медицинской точностью. На второй стране документа привели целый алгоритм действий, как происходит процесс подписки и оценивания постов:





Удивительно, но на данный момент сообщество в Facebook набрало 151 подписчика, час назад их было на шесть человек меньше. Журналисты TUT.by попытались взять комментарий, но единственное, что они узнали, – документ настоящий. А на вопрос, что будет, если не подписаться, им ответили: «Наверное, ничего».