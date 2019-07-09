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Как профсоюзы заставляют работников подписываться на группы в Facebook
Источник материала: KYKY>
Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем»
Документ направили всем председателям первичных профсоюзов. Решение нарастить трафик сообщества в Facebook объяснили подготовкой вопроса на президиум Совета ФПБ «О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях». Досталось работникам местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Им не только «порекомендовали» подписаться на страницу, но и регулярно ее посещать, ставить лайки и делать репосты.
Дабы избежать ошибок, к делу подошли с медицинской точностью. На второй стране документа привели целый алгоритм действий, как происходит процесс подписки и оценивания постов:
Удивительно, но на данный момент сообщество в Facebook набрало 151 подписчика, час назад их было на шесть человек меньше. Журналисты TUT.by
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Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал две фотографии документа, подписав пост «SMM по ГОСТу». В нем профсоюз убедительно просит работников подписаться...
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