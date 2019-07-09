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Женщина облила здание академии на Зыбицкой из бутылки от масла. Её ищет милиция

10.07.2019 15:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске разыскивают женщину, которая еще в мае нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой. Она облила его неизвестной жидкостью, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Источник: minsk.mvd.gov.by

На видео можно заметить, как женщина 60-65 лет подходит к Минской духовной академии (улица Зыбицкая, 27) и выливает на нее жидкость из бутылки от подсолнечного масла. После пытается приклеить к двери бумажки и вновь обливает ее чем-то, но уже белого цвета.

Милиция составила ее приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы. Одежда темного цвета, очки в оправе черного цвета. Если вы знаете, кто это, сообщите об этом в Центральное РУВД Минска лично (улица Орловская, 58/1) либо по телефонам: 8 (029) 883-91-10, 288-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируют.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разыскивают женщину, которая еще в мае нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой. Она облила его неизвестной жидкостью, сообщается на сайте ГУВД...
 
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