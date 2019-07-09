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1000 человек из 11 стран. В центре Минска пройдет масштабная гонка Ironman

10.07.2019 15:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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1000 человек из 11 стран. В центре Минска пройдет масштабная гонка Ironman

Гонка будет мультиспортивной: сначала участники проплывут в Минском море, потом проедут на велосипеде и последний отрезок пробегут. В сравнении с прошлым годом дистанцию увеличили вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Вплавь предстоит преодолеть 950 м, крутя педали – 45 км, а бегом – 10,5 км. При желании можно будет выбрать маршрут вдвое меньший. Победителей и призеров определят на обеих дистанциях.

Гонка соберет более 800 взрослых бегунов и около 200 детей. Больше всего будет белорусов, россиян и украинцев. Также приедут спортсмены из Дании, Эстонии, Польши, Чехии и Бельгии. Ради гонки прилетят даже из Египта, Израиля и США.

«В этом году Alfa-Bank Minsk Triathlon выходит на совершенно новый уровень. Это касается как маршрута, который впервые пересечет центр Минска, так и численности участников. Во взрослой категории количество желающих уже превышает прогнозы, так что нам, видимо, предстоит добавлять слоты. Мы рассчитывали на большой интерес, но такого ажиотажа и не ожидали. Триатлон в Беларуси становится массовым видом спорта», – признается организатор и один из родоначальников белорусского триатлона Дмитрий Толкачев.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 1000 человек из 11 стран мира примут участие в гонке Alfa-Bank Minsk Triathlon, которая пройдет 21 июля в Минске.
 
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