Меркель стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на публике: она ощутила недомогание и сильную дрожь во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости .

В опубликованном агентством видео Меркель и Ринне стоя слушают гимн, когда канцлера внезапно охватывает дрожь. Несмотря на это, она не сдвинулась с места, а глава финского правительства не отреагировал на происходящее.

Позже Меркель сказала представителям СМИ, что чувствует себя нормально и поводов для беспокойства нет.

Этот случай стал третьим за месяц. В июне канцлера Германии охватила дрожь на церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Позже на пресс-конференции она объяснила это обезвоживанием.

Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда Меркель предложили стакан воды, но она отказалась.