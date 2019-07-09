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Меркель стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии
10.07.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Hannibal Hanschke /
Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на публике: она ощутила недомогание и сильную дрожь во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Об этом сообщает
В опубликованном агентством видео Меркель и Ринне стоя слушают гимн, когда канцлера внезапно охватывает дрожь. Несмотря на это, она не сдвинулась с места, а глава финского правительства не отреагировал на происходящее.
Позже Меркель сказала представителям СМИ, что чувствует себя нормально и поводов для беспокойства нет.
Этот случай стал третьим за месяц. В июне канцлера Германии охватила дрожь на церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Позже на пресс-конференции она объяснила это обезвоживанием.
Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда Меркель предложили стакан воды, но она отказалась.
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Канцлера Германии вновь охватила дрожь во время официального мероприятия
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