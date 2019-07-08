Источник материала: Клiч Радзiмы

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь в Шарковщинской центральной районной больнице появился на свет мальчик. В рамках ежегодной акции «Белая Русь» — с любовью к детям» счастливую маму с важнейшим в жизни событием — рождением ребёнка — поздравил председатель районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юрий Анатольевич Василевский.

В родильное отделение Юрий Анатольевич зашел с букетом цветов и подарком, чтобы от чистого сердца поздравить маму малыша — Ирину Александровну Сипович.

— Таинство рождения — это нечто особенное, — отметил Юрий Анатольевич, вручая подарки от «Белой Руси». — Самое лучшее, что может быть в жизни любой семьи. Когда появляется новорожденный, когда видишь своё продолжение, это здорово. Есть мнение, что дата рождения оказывает влияние на характер человека, его поступки и даже судьбу. Я искренне желаю, чтобы ваши детки обладали отменным здоровьем, интеллектом, благородным сердцем. Вам же — сил, терпения, поддержки и любви со стороны родных и близких, и, конечно, постоянного чувства материнской гордости.

Для Ирины Александровны рождение сыночка 2 июля стало сюрпризом, ведь по прогнозам врачей ребёнок должен был появиться на свет не раньше 10 июля.

— Я очень счастлива, — улыбается Ирина. — В нашей семье уже есть двое детей: старшая дочь Полина закончила в этом году школу, а Артем пойдет в третий класс. В этот раз я родила настоящего богатыря: пятьдесят шесть сантиметров и три килограмма пятьсот пятьдесят граммов нашего маленького счастья. Пока имя ему не придумали, решать будем всей семьей. Дома (в агрогородке Бильдюги) нас уже с нетерпением ждут — муж Павел, дети, родные и близкие семьи.

Многодетная мама также обратила внимание на то, что родить ребёнка — это только начало. «Очень важно воспитать и вырастить его достойным человеком, помочь ему определиться, выбрать верный путь. А для этого нужно не забывать уделять детям внимание, окружать их заботой и теплом, чтобы они чувствовали себя любимыми и защищенными», считает мама троих детей Ирина Александровна Сипович.

Елена АНАНИЧ.