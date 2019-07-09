Источник материала: Новости Волковыска

Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией находится в проработке, есть желание решить проблему. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БелТА.

«С роумингом вопрос в проработке. Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, но радует, что он все-таки движется. Мы сделали определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до того, как это сделать. Это большой прогресс. Есть желание решить проблему», - сказал Григорий Рапота.

Он отметил, что углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. По словам Григория Рапоты, это эффективная форма межгосударственного взаимодействия, поскольку собираются представители всех регионов Российской Федерации и Беларуси и обсуждают совместные проекты. На таких встречах поднимаются общие вопросы союзного строительства, в том числе отмены роуминга в телефонных разговорах, расширения научно-технического взаимодействия.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к советам, которые там звучат», - отметил Григорий Рапота. В частности, учреждена премия Союзного государства в области науки и техники, которая будет вручаться с 2020 года.

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