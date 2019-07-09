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Мобильные операторы Беларуси ввели двойное подтверждение платных подписок

10.07.2019 17:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мобильные операторы Беларуси ввели двойное подтверждение платных подписок

По инициативе Министерства связи и информатизации мобильные операторы обеспечили внедрение двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке.

Как сообщает пресс-служба министерства, двойное подтверждение введено, чтобы однозначно определять действия абонента и исключить неосознанные или случайные подписки.

По информации Минсвязи, операторами сотовой подвижной электросвязи проделана работа в этом направлении и обеспечено двойное подтверждение при заказе услуги интернет-подписок. При попадании на информационную страницу услуги в интернете абоненту предоставляется информация об условиях ее оказания, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста дополнительно увеличен.

Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чекбокс) интернет-страницы. Абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку "Выйти". Если абонент согласен с условиями предоставления услуги и поставил галочку в соответствующем поле, ему предлагается нажать кнопку с соответствующей надписью ("Подписаться и смотреть", "Смотреть") для завершения оформления услуги.

После нажатия кнопки абонент получает доступ к контенту на информационном ресурсе. Сразу после активации сервиса абоненту приходит SMS об активации интернет-подписки, ее стоимости, способах деактивации и ссылкой на ресурс с контентом. Кроме этого, SMS с аналогичной информацией будут приходить абоненту в установленные оператором сроки для напоминания об активированной платной услуге.

 
 
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По инициативе Министерства связи и информатизации мобильные операторы обеспечили внедрение двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке.
 
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