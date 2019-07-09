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В Беларуси зафиксирована дефляция

10.07.2019 17:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет сообщил о том, что в июне в стране была зафиксирована дефляция - по сравнению с предыдущим месяцем цены не выросли, а упали.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 99,9%, с декабрем 2018 года  – 102,9%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне составил 99,6%, на непродовольственные товары - 100%, на услуги - 100,4%. В годовом разрезе инфляция в июне 2019 года к июню 2018 года составила: на продовольственные товары цены выросли на 6,1%, на непродовольственные - на 4,2%, на услуги - на 6,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне этого года по сравнению с маем составил 100,2%, с декабрем 2018 года – 102,1%.

Напомним, что сегодня в Национальном банке заявили о намерении сохранить инфляцию в рамках 5% за текущий год.

 
 
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Национальный статистический комитет сообщил о том, что в июне в стране была зафиксирована дефляция - по сравнению с предыдущим месяцем цены не выросли, а упали.
 
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