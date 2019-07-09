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В Новополоцке матери позволяли за деньги и еду насиловать своих дочек

10.07.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Новополоцке матери позволяли за деньги и еду насиловать своих дочек
Фото из открытых источников

Как стало известно, в 2015 году 40-летний минчанин познакомился с двумя жительницами Новополоцка и их дочерями 2011 и 2013 годов рождения. Вскоре мужчина предложил женщинам на возмездной основе предоставлять своих детей для использования в изготовлении порнографии. Матерям девочек за это платил деньгами и продуктами.

В Новополоцке матери позволяли за деньги и еду насиловать своих дочек МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек

Изготовленные видеоматериалы с целью продажи размещались мужчиной на порнографических сайтах. Также ролики реализовывались пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Всего в период с 2015 года по 2018 год мужчиной изготовлено несколько десятков подобных роликов.

Также минчанин предлагал использование детей с целью сексуальной эксплуатации. Так, в июне 2016 года обвиняемый за вознаграждение предоставил жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь, малолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей. Кроме того, 40-летний мужчина причастен к аналогичным преступлениям в отношении малолетних гражданок Украины, а также к выращиванию конопли, из которой готовил марихуану для личного употребления.

Расследование проходило во взаимодействии с правоохранительными органами США, России и Украины. По его результатам установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Обвинения предъявлены и матерям девочек. Все твое заключены под стражу.

Житель ближневосточного государства объявлен в международный розыск. Совместно с сотрудниками Интерпола проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование дела о торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.
 
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